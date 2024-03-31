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لبنان

توقيف 5 مواطنين في مناطق مختلفة.. بيان للجيش يكشف ما فعلوه!

Lebanon 24
31-03-2024 | 11:48
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
ضمن إطار الملاحقات والتدابير الأمنية التي تقوم بها الوحدات العسكرية ومديرية المخابرات في مختلف المناطق، أوقِف 5 مواطنين وفقًا لما يلي:
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- توقيف المواطن (م.ا.) في منطقة الميناء - طرابلس لإطلاقه النار وحيازته مسدسًا حربيًّا دون ترخيص.
- توقيف المواطن (ا.ص.) في منطقة القبة - طرابلس لحيازته مسدسًا حربيًّا دون ترخيص.
- دهم منزل المواطن (ج.ن.) في بلدة حقل العزيمة – الضنية وتوقيفه وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.
- دهم منزل المواطن المطلوب (ب.ا.) في بلدة كفرشلان – الضنية وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، علمًا أنه أوقِف في وقت سابق.
- توقيف المواطن (ح.ي.) في بلدة بوداي – بعلبك لعدم امتثاله لأوامر الدورية ومحاولته الفرار منها، وقد ضُبطت داخل سيارته بندقيتان حربيتان ومسدس وذخائر حربية وكمية من حشيشة الكيف.
- دهم منازل مطلوبين في بلدة عين السوداء – بعلبك وضبط كمية من الذخائر والمخدرات بالإضافة إلى معدات لتصنيعها.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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