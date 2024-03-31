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لبنان

حزب الله ينعى شهيد كونين

Lebanon 24
31-03-2024 | 13:09
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نعى حزب الله الشهيد المجاهد إسماعيل علي الزين "راغب" مواليد عام 1980 من بلدة قبريخا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
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حزب الله

إسماعيل علي الزين

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