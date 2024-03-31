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لبنان

عند حاجز المدفون.. جثة مجهولة الهوية

Lebanon 24
31-03-2024 | 13:21
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عثر منذ قليل على جثة شخص مجهول الهوية الى جانب الطريق بالقرب من حاجز المدفون التابع للجيش بإتجاه بيروت، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

على أثرها توجهت فرق الإسعاف في الدفاع المدني والأجهزة الأمنية وباشرت بالتحقيقات اللازمة وبإنتظار الطبيبي الشرعي للكشف على الجثة ومعرفة أسباب الوفاة.
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