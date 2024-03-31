عند حاجز المدفون.. جثة مجهولة الهوية

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عثر منذ قليل على جثة شخص مجهول الهوية الى جانب الطريق بالقرب من حاجز المدفون التابع للجيش بإتجاه بيروت، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".على أثرها توجهت فرق الإسعاف في الدفاع المدني والأجهزة الأمنية وباشرت بالتحقيقات اللازمة وبإنتظار الطبيبي الشرعي للكشف على الجثة ومعرفة أسباب الوفاة.