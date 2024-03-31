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لبنان

في الميناء.. حادث أليم مع طفل

Lebanon 24
31-03-2024 | 14:04
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اصيب الطفل "م.ع" سكان مدينة الميناء اصابة بليغة في اصابعه بعد انفجار مفرقعات نارية في يده وبحسب ما افادت المصادر لمندوبة "لبنان 24" ان الطفل بترت اجزاء من اصابعه.
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