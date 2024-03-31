في الميناء.. حادث أليم مع طفل

اصيب الطفل "م.ع" سكان مدينة الميناء اصابة بليغة في اصابعه بعد انفجار مفرقعات نارية في يده وبحسب ما افادت المصادر لمندوبة "لبنان 24" ان الطفل بترت اجزاء من اصابعه.

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