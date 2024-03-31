هل ينسحب فرنجية من السباق الرئاسي؟

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اعتبرت أوساط رئيس "تيار المردة"، أن إشكالية المشاركين في إجتماعات بكركي، أنهم لا يتفقون على شيء سوى على معارضة ترشيح النائب السابق سليمان فرنجية.وقالت لـ "الجديد": فرنجية ماض في ترشيحه حتى النهاية، ولا يوجد في قاموسه أي شيء إسمه الإنسحاب. وبحسب الأوساط، يقول فرنجية إنه "مش محرزة أصلاً إتراجع عن مواقفي بموضوعِ عروبة لبنان ومقاومة إسرائيل سواء كنت مرشحاً للرئاسة أو لا".وختمت: "لا نستبعد حصول حراك رئاسي جدي، لكن ليس قبل نهاية السنة الحالية".