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لبنان

الرقم كبير.. اليكم الحصيلة الأولية لخسائر حرب الجنوب

Lebanon 24
31-03-2024 | 14:10
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أشارت معلومات قناة "الجديد" الى ان آخر عمليات المسح اليومي التي قام بها حزب الله،  على اضرار الحرب الاسرائيلية على الجنوب حصرت حجم الخسائر بـ 150 مليون دولار.
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