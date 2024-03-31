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لبنان

مساء اليوم.. هذا ما فعلته المقاومة بقوة إسرائيلية بموقع المطلة

Lebanon 24
31-03-2024 | 16:50
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أعلن حزب الله في بيان مساء اليوم الأحد، أنه ‏استهدف ‌‌‌‏عند الساعة 11:10 من مساء اليوم، قوة ‌‏عسكرية إسرائيلية داخل موقع المطلة بقذائف المدفعية، وأوقع فيها إصابات مؤكدة.  ‏
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