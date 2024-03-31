حضرات القراء الكرام، نعتذر عن الرسائل الاخبارية القصيرة المتتالية التي ترد اليكم تباعاً وبشكل تلقائي من "لبنان 24" بسبب عطل طارئ على"السيستام" يجري العمل على إصلاحه.

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