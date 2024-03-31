حملة توقيفات ليلا في طرابلس

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أوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي احد الاشخاص في محلة شارع عزمي طرابلس وقد عثر بحوزته على مسدسين حربيين، واحيل الموقوف الى التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".كما اوقفت دورية من شعبة المعلومات في محلة الاسواق الداخلية لطرابلس شخصين عثر بحوزتهما على كمية من المخدرات وتم احالتهما الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما.ونفذت عناصر شعبة المعلومات انتشارا واسعا في المدينة لحفظ الامن.