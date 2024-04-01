قبيل موعد الافطار.. هذا ما جرى في طرابلس أمس

تعرض احد الشبان لعملية سرقة في منطقة المعرض بالقرب من جامع الغندور في طرابلس، اثناء توجهه الى منزله خلال وقت الافطار حيث اعترض طريقه مجهولون على متن دراجة نارية وسلبوه بقوة السلاح دراجته النارية ليفروا بعدها هاربين الى جهة مجهولة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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