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لبنان

الموسم الصيفي على الابواب.. والمهرجانات تتحضر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-04-2024 | 02:15
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افادت  المعلومات أن عدداً من مسؤولي المهرجانات السياحية أعدوا تصوراً أولياً للحفلات التي يعتزمون القيام بها في خلال فترة الصيف، ومع من سيتعاقدون من كبار الفنانين والفرق العالمية. الا انه وحتى الساعة لم تبرم العقود بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع الأمنية، خوفاً من الدخول في أي مغامرات غير محسوبة النتائج في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها البلد والمنطقة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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