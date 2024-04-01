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لبنان

"الصف الاول" يطل في يوم القدس!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
01-04-2024 | 01:45
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منذ عدة سنوات بدأ المحور المتحالف مع ايران بالقيام بإحتفالية قبل ايام من "يوم القدس العالمي" يتحدث خلالها قادة اساسيون في المحور، لكن اللافت هذا العام ان الخطابات ستكون على مستوى الصف الاول.
وبحسب مصادر مطلعة فإن بعض المعنيين تم استبعادهم، اذ سيتحدث رئيس الجمهورية الايرانية ابراهيم رئيسي اضافة الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية وقائد انصار الله عبد الملك الحوثي وغيرهم".
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وبحسب المصادر "فإن هذا المستوى من الخطباء يعود الى الحدث العسكري الكبير الحاصل في غزة وللارتقاء بالمناسبة الى مستوى اهمية كبير بالتزامن مع احتمالات التصعيد التي لا تزال موضوعة على الطاولة".


المصدر: لبنان 24

لبنان

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