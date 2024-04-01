بالدولار... إرتفاع لافت بأسعار الشوكولا

يتهافت المواطنون لشراء الشوكولا، بمناسبة عيد الفصح. وقد لاحظ العديد أنّ الأسعار ارتفعت بين عيد الميلاد، وشهر آذار الحالي. ففي كانون الأوّل الماضي، كان سعر كيلو الشوكولا يتراوح ما بين 25 و70 دولاراً. أمّا حاليّاً، فقد ارتفع بشكل ملحوظ، ليصل إلى 35 دولار كحدٍّ أدنى، و100 كحدّ أقصى، وذلك بحسب نوعيّته والمحل أو الباتيسري.

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