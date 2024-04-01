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لبنان

هكذا حضّر اللبنانيّون المعمول هذا العامّ

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-04-2024 | 03:15
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قام العديد من المواطنين بإعداد المعمول في منازلهم، باستخدام الزبدة او السمن النباتيّ، لأنّه بعد الأزمة الإقتصاديّة، ارتفعت أسعار السمن الحيوانيّ كثيراً، بينما توقّف مستوردو المواد الغدائيّة عن استيراد الكثير من الأصناف المعروفة.
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وهناك نوعان من السمن الحيوانيّ في الأسواق، ويبلغ سعر الكيلو 20 دولاراً، لهذا السبب، فضّل الكثيرون تحضير حلويات العيد على أنواعها بالزبدة العاديّة، أو بالسمن النباتيّ الذي يتراوح سعره بين 5 إلى 8 دولارات.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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