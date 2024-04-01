هكذا حضّر اللبنانيّون المعمول هذا العامّ

Advertisement

قام العديد من المواطنين بإعداد المعمول في منازلهم، باستخدام الزبدة او السمن النباتيّ، لأنّه بعد الأزمة الإقتصاديّة، ارتفعت أسعار السمن الحيوانيّ كثيراً، بينما توقّف مستوردو المواد الغدائيّة عن استيراد الكثير من الأصناف المعروفة.وهناك نوعان من السمن الحيوانيّ في الأسواق، ويبلغ سعر الكيلو 20 دولاراً، لهذا السبب، فضّل الكثيرون تحضير حلويات العيد على أنواعها بالزبدة العاديّة، أو بالسمن النباتيّ الذي يتراوح سعره بين 5 إلى 8 دولارات.