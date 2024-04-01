غارات صباحية على الجنوب.. وقصف يطال راشيا

عاد التوتر ليخيم صباح اليوم على أجواء الجنوب، بعد ليل شهد هدوئاً نسبياً على محاور القتال.

وشن الجيش الاسرائيلي 3 غارات على منطقة راشيا .

كما شن الجيش الاسرائيلي غارة على اطراف الهبارية.

وكان الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي قد حلق طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل وبكثافة، واطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.

قرابة العاشرة ليلا أطلق الجيش الإسرائيلي نيران اسلحته الرشاشة الثقيلة بإتجاه اطراف بلدات مروحين والضهيرة وعيتا الشعب، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".