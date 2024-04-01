كيف يبدو الوضع جنوباً صباح اليوم؟

حلق الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل وبكثافة، واطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.

قرابة العاشرة ليلا أطلق الجيش الإسرائيلي نيران اسلحته الرشاشة الثقيلة بإتجاه اطراف بلدات مروحين والضهيرة وعيتا الشعب، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

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