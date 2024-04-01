بحضور زوجها المصرفي الكبير وفنانة شهيرة.. بولا يعقوبيان تحتفل بعيد ميلادها (صور)

احتفلت النائبة بولا يعقوبيان مساء أمس الأحد بعيد ميلادها الذي يُصادف في 4 نيسان بحضور عدد من الأصدقاء ومن بينهم الفنانة مايا دياب المُقربة منها.



وكان لافتا ظهور زوجها المصرفي وهبة تماري الذي يمتلك خبرة في التجارة الدولية وإدارة الثروات لأكثر من 35 عاما.

Advertisement

يُذكر ان بولا تزوجت المرة الأولى مدنياً من الإعلامي موفق حرب ورزقت منه بابنها الوحيد "بول" وانفصلت عنه عام 2016، وتزوجت من تماري عام 2021.



