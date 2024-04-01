Advertisement

لبنان

جريمة مروعة.. هذا ما جرى صباح اليوم في الاشرفية

Lebanon 24
01-04-2024 | 02:17
A-
A+
Doc-P-1181668-638475600605121681.jpg
Doc-P-1181668-638475600605121681.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قتل المدعو ن.ت إثر تعرضه لطعنات عدة بالسكين، من مجهولين دخلوا منزله الكائن بمنطقة الأشرفية-السيوفي كما وتعرضت زوجة المغدور للضرب وهي في حالة صحية حرجة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: جريمة الاحتلال في مجمع الشفاء الطبي تؤكد طبيعته ككيان فاشي خارج عن قيم الحضارة والإنسانية (الجزيرة)
lebanon 24
01/04/2024 16:39:14 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة عائلية مروعة.. هكذا فقدت "ماريا" حياتها (فيديو)
lebanon 24
01/04/2024 16:39:14 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: كشف الإعلام الصهيوني عن إنشاء جيش الاحتلال لمناطق إعدام على امتداد قطاع غزة يمثل جريمة حرب وحشية
lebanon 24
01/04/2024 16:39:14 Lebanon 24 Lebanon 24
قتلوهم ونكّلوا بجثثهم.. تفاصيل جديدة عن جريمة إسرائيلية بحق النازحين الفلسطينيين
lebanon 24
01/04/2024 16:39:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الاشرفية

جريمة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:07 | 2024-04-01
08:25 | 2024-04-01
08:02 | 2024-04-01
08:00 | 2024-04-01
07:56 | 2024-04-01
07:55 | 2024-04-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24