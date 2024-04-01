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لبنان
جريمة مروعة.. هذا ما جرى صباح اليوم في الاشرفية
Lebanon 24
01-04-2024
|
02:17
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قتل المدعو ن.ت إثر تعرضه لطعنات عدة بالسكين، من مجهولين دخلوا منزله الكائن بمنطقة الأشرفية-السيوفي كما وتعرضت زوجة المغدور للضرب وهي في حالة صحية حرجة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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