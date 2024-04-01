جريمة مروعة.. هذا ما جرى صباح اليوم في الاشرفية

قتل المدعو ن.ت إثر تعرضه لطعنات عدة بالسكين، من مجهولين دخلوا منزله الكائن بمنطقة الأشرفية-السيوفي كما وتعرضت زوجة المغدور للضرب وهي في حالة صحية حرجة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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