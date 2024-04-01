بعدما سجلت الحرارة 27 درجة الأمطار عائدة.. هذا ما كشفه الأب خنيصر

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أفاد ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان منطقة من الضغط المرتفع تسيطر على شمال افريقيا بسبب تمدد المرتفع الآزوري على الجزائر وليبيا ومصر، ما يساهم بتدفق كتل دافئة نحو اليونان وتركيا والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط فترتفع الحرارة في لبنان بين الاثنين والأربعاء الى 27 درجة ساحلاً و 25 بقاعاً و 23 درجة على 1000 متر.هذا وسوف تنحرف منخفضات جوية نحو تركيا في نهاية الاسبوع الاول من نيسان فتتراجع درجات الحرارة فوق الحوض الشرقي للبحر المتوسط بمعدل يتراوح بين 6 و 9 درجات مئوية تترافق مع عودة الامطار والرعود والصواعق بسبب هبوط الضغط الجوّي الذي ستشهده المنطقة.