بيان توضيحي من المديرية العامة للدفاع المدني.. هذا ما جاء فيه

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في بيان ان بعض الجهات المدسوسة تقوم بإطلاق دعوات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء مستعارة للتجييش للمشاركة في تظاهرة يوم غد الثلاثاء أمام مجلس النواب تزامناً مع الجلسة المخصصة للبت بقضية رواتب المتطوعين المثبتين وتنسب هذه الدعوات زيفاً الى المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار.وأضاف البيان: "ان المديرية العامة للدفاع المدني تهيب بالعناصر ضرورة توخي الدقة والحذر وعدم الانجرار وراء هذه الاقاويل الباطلة وتؤكد أن البيانات الرسمية تصدر حصرا عبر الحسابات الرسمية الخاصة بالمديرية العامة للدفاع المدني ومجموعة الواتساب الخاصة community أو عبر المراسلات الرسمية كما جرت العادة، وكل ما يتم نشره خلافاً لذلك يعتبر عارياً عن الصحة، فاقتضى التنبيه."