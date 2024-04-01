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لبنان

بسبب لبنان.. هكذا انتقد وزيرٌ إسرائيليّ نتنياهو

Lebanon 24
01-04-2024 | 03:20
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انتقدَ وزير تطوير النقب والجليل الإسرائيلي يتسحاق فاسرلاوف تعاطي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع الواقع الأمني المتدهور عند الحدود بين لبنان وإسرائيل.
وفي تصريحٍ له نقلتهُ صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قال فاسرلاوف إن على نتنياهو إعطاء وعود يمكن تحقيقها والالتزام بها خصوصاً على صعيد جبهة الشمال. 
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وأضاف: "نحنُ في حالة حرب، والدبابات في الساحات في المستوطنات المحاذية للبنان، ومن دون الأمن لن يعود سكان الشمال إلى ديارهم، وأتوقع أن يتم تأجيل حل المشكلة بضعة أشهر وآمل أن يصدر قرارٌ حكومي بشأن الجبهة مع لبنان قريباً". 
 
(رصد لبنان24)

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