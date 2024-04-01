Advertisement

لبنان

في الشمال.. متطوعو الدفاع المدني يطالبون بمعاشاتهم

Lebanon 24
01-04-2024 | 03:50
A-
A+
Doc-P-1181703-638475656453866761.jpg
Doc-P-1181703-638475656453866761.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تداعى متطوعو الدفاع المدني في الشمال الى اجتماع في مركز طرابلس الميناء، وأصدوا بيانا قالوا فيه: "بعد تطوع عشرين عاما بدون اي رواتب او مستحقات وبعد الخضوع للامتحانات والتوقيع على التعهد بعدم العمل في أي مكان آخر والطلب بترك الضمان وإجبارنا على التزام  الدوام من تاريخ 26-8-2023 وحتى يومنا، لم نتقاض أي معاش او شيء يعيلنا في هذه الظروف العصيبة".
Advertisement

وسألوا: "هل حرماننا متعمد أم تقصير موظفين او سياسية تجويع للذين يدخلون الاماكن التي يهرب منها الجميع وهي الحرائق التي من الممكن ان تودي بحياة احد منا؟ من سيضمن حياة اطفالنا وعيالنا في حال أصاب أحدنا مصيبة اثناء العمل؟".
المصدر: الوكالة ااوطنية للإعلام
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:07 | 2024-04-01
08:25 | 2024-04-01
08:02 | 2024-04-01
08:00 | 2024-04-01
07:56 | 2024-04-01
07:55 | 2024-04-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24