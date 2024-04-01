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لبنان

الأول من نيسان.. موعد مع الكذب حول العالم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-04-2024 | 04:30
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1 نيسان موعد سنوي مع الكذب، عادت انتقلت على مدى السنوات بين الدول من دون ان يكون الجميع ملمون بتاريخها. فمن اين اتت هذه العادة، وما هي ابرز الاكاذيب على مرّ العصور؟
تاريخ كذبة الاول من نيسان
بدأت هذه العادة في فرنسا بعد تبني التقويم المعدل الذي وضعه شارل التاسع عام 1564 وكانت فرنسا أول دولة تعمل بهذا التقويم. وحتى ذلك التاريخ كان الاحتفال بعيد رأس السنة يبدأ في يوم 21 آذار وينتهي في الأول من نيسان بعد أن يتبادل الناس ‏هدايا عيد رأس السنة الجديدة.
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عندما تحول عيد رأس السنة إلى الأول من كانون الثاني ظل بعض الناس يحتفلون به في الأول من نيسان كالعادة ومن ثم أطلق عليهم ضحايا نيسان وأصبحت عادة المزاح مع ‏الأصدقاء وذوي القربى في ذلك اليوم رائجة في فرنسا ومنها انتشرت إلى البلدان ‏الأخرى وعلى نطاق واسع في إنكلترا بحلول القرن السابع عشر ويطلق ‏على الضحية في فرنسا اسم السمكة وفي اسكتلندا نكتة نيسان.
 
ويرى آخرون أن هناك علاقة قوية بين الكذب في أول نيسان وبين عيد هولي المعروف في الهند والذي يحتفل به الهندوس في 31 آذار من كل عام وفيه يقوم بعض ‏البسطاء بمهام كاذبة لمجرد اللهو والدعاية ولا يكشف عن حقيقة أكاذيبهم هذه إلا مساء اليوم الأول من نيسان.

ما أشهر الأكاذيب التي كانت في هذا اليوم؟
أشجار السباغيتي في سويسرا
في عام 1957 بثت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تقريرا شهيرا للإعلامي ريتشارد ديميلي، حول حصاد معكرونة سباغيتي من أشجار في سويسرا، ليتصل الناس متسائلين عن كيفية زراعتها، ليقال لهم أن يغرسوا بعض قطع السباغيتي في علبة تحتوي على شرائح طماطم.
جزر سان سَريف
في عام 1977، نشرت صحيفة الغارديان نشرة إرشادية للسفر إلى جزيرتين خياليتين تحت اسم "سان سريف"، وقالت إن هاتين الجزيرتين؛ وهما الجزيرة الشمالية الأكبر وسمتها "أبر كيس" والجزيرة الجنوبية الأصغر وسمتها "لَور كيس"، تشكلان ما يُشبه الفاصلة (الفارزة) المنقوطة في علامات الترقيم في الكتابة.
 
تحدي الجاذبية
 في عام 1976 أعلن الفيزيائي البارز باتريك مور في إذاعة "بي بي سي راديو 2" أنه في الساعة 9.47 صباحا سيتم الشعور بما وصفه بـ "تأثير جاذبية مزدوج من كوكبي زحل وبلوتو".
 وقال إنه في لحظة معينة سيصطف الكوكبان في خط واحد وستصبح الجاذبية على الأرض أضعف، فإذا قفزت في الهواء في التوقيت الصحيح، فإنك تقريبا ستطفو في الهواء.
بالطبع لم يكن لهذا الإعلان أي علاقة بالعلم، ولكن وقع الكثيرون ضحية هذه الخدعة وظل بعضهم يتداولها بوصفها حقيقة علمية.
ويبقى الأول من نيسان هو اليوم المباح فيه الكذب لدى جميع شعوب العالم ‏ما عدا الشعبين الإسباني والألماني والسبب أن هذا اليوم مقدس في إسبانيا دينياً أما في ألمانيا فهو يوافق يوم ميلاد "بسمارك" الزعيم الألماني المعروف.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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