أمرٌ لن يُعلّق عليه "حزب الله"

ترفضُ أوساط "حزب الله" التعليق على طبيعة العمل العسكري المُرتبط بالقادة المنتمين للحزب والذين يتمّ اغتيالهم في الجنوب وآخرهم إسماعيل علي الزين، الذي استُشهد أمس الأحد إثر غارة إسرائيلية طالت سيارتهُ في بلدة كونين الجنوبيّة.

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وبحسب المصادر، فإنّ الحزب لا يُعلق على التقارير الإسرائيلية التي تتحدّث عن مهمات الأشخاص المستهدفين، ويتم الإكتفاء بالقول إنّ تل أبيب تقوم بـ"تضخيم الحدث المرتبط بعملية الإغتيال وتصوير أنها حققت إنجازات عبر إغتيال شخصيات بارزة ضمن الحزب".