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لبنان

بعد أيام.. هذا ما ستشهده الرواتب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-04-2024 | 04:45
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تقاضى عسكريّون خلال الساعات الماضية رواتبهم من الصرافات الآلية التابعة للمصارف، إلا أنهم لم يحصلوا معها على الزيادات التي تم إقرارها لهم الشهر الماضي.
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المعلومات تقولُ إن الأموال المستحقة ستُصرف خلال أيام قليلة وسط حديث عن أن تحويلها سيكون هذا الأسبوع على أن تكون في الحسابات يوم الجمعة المُقبل (5 نيسان الجاري) على أبعد تقدير.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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