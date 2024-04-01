في طرابلس.. إطلاق نار باتجاه محل تجاري هل من إصابات؟

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أقدم مجهولون فجر اليوم الإثنين على اطلاق النار بإتجاه محل تجاري معد لبيع الالبسة الرياضية في محلة شارع نديم الجسر في طرابلس ولاذوا بالفرار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".‎واقتصرت الأضرار على تحطم الواجهة الزجاجية للمحل المذكور، في حين لا تزال الاسباب مجهولة.