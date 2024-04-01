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لبنان

كان يروّج المخدرات في الضاحية.. وقوى الأمن توقفه

Lebanon 24
01-04-2024 | 04:57
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي: 

"في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول الهويّة بترويج المخدّرات في الضّاحيّة الجنوبيّة.
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على أثر ذلك، كُلِّفَت القطعات المختصّة في الشّعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه فيه وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت من تحديد هويته، ويدعى:

ي. ش. (من مواليد عام ۱۹۹۹، لبناني)
بتاريخ 29-3-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات شعبة المعلومات في محلّة بئر العبد، على متن دراجة آليّة نوع "هاوجو" لون أحمر، تم ضبطها، إضافةً إلى ضبط كميّة من الكوكايين والماريجوانا وحشيشة الكيف، مقسّمة في طبّات بلاستيكية وأظرف، ومعدّة للترويج.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على عددٍ كبيرٍ من الزّبائن في الضّاحية الجنوبيّة.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
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