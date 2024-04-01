26
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
27
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في حال اندلاع الحرب.. هذا ما سيفعله حزب الله بكهرباء إسرائيل
Lebanon 24
01-04-2024
|
05:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّرت تقارير إسرائيلية من خطورة ضرب قطاع الطاقة في مناطق الشمال الإسرائيلي في حال اندلاع الحرب، إذ طالب رئيس هيئة الطوارئ الوطنية (EIA) في وزارة الأمن الإسرائيلية، العميد يورام لاريدو الحكومة الإسرائيلية بزيادة مخزونها الطوارئ من نواتج التقطير والمواد الأولية الأساسية للأغذية والأعلاف والمعدات الطبية، متوقعًا أن تكون أي حربٍ مع حزب الله "باهظة التكلفة"، مشيراً إلى أنّ الضربات الصاروخية ضد "إسرائيلي ستتضاعف وستصل إلى نحو 5000 قذيفة وصاروخ يطلق من لبنان نحو "إسرائيل".
Advertisement
وأوضح أنّ إطلاق الصواريخ سيؤثّر بشكل كبير في سلاسل التوريد في "إسرائيل"، مضيفاً أنّه "عندما تشتعل النيران في أول سفينة قبالة سواحل إسرائيل، ستفقد السفن الأخرى الدافع للمجيء إلينا مع العلم أنّ 99% من جميع البضائع تصل إلينا عن طريق البحر".
بدوره، توقّع مدير قسم الطوارئ والاستمرارية الوظيفية في شركة إدارة شبكة كهرباء "نوغا" الإسرائيلية، بار كوهين، بأن تعيش "إسرائيل" انقطاعات كهرباء، بسبب حرب مع الشمال، مضيفاً أنّه "لا أحد يعرف كيف يلتزم باستمرارية الطاقة".
كما شدد على أنّ التأثير الفوري للحرب في الشمال سيكون على إمدادات الغاز الطبيعي، إذ يتمّ إنتاج ما يقرب من 70% من الكهرباء في "إسرائيل" على أساس توفّر الغاز.
وأكّد أنّه فور اندلاع الحرب ستتوقف منصات الغاز الطبيعي الثلاث التي يتم إنتاج الكهرباء على أساسها، وستنتج الكهرباء من خلال الاعتماد على الوقود البديل، وهذا الأمر سيلحق ضرراً كبيراً في أنظمة إنتاج الكهرباء وتوزيعها من خلال الشبكات، سواء نتيجة إطلاق الصواريخ أو اندلاع الحرائق أو تضرر الأعمدة والمحولات.
وفي شباط الماضي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بانقطاع التيار الكهربائي عن 120 ألف إسرائيلي في مناطق عدّة في فلسطين المحتلة وهي: عسقلان، "بتاح تكفا"، "هرتسليا"، و"ديمونا" و"ريشون لتسيون"، صفد، حيفا وغيرها، بعد استهداف نفذه حزب الله. كما استهدف حزب الله محطة توزيع الطاقة الرئيسية في كريات شمونة رداً على اعتداء مماثل على لبنان.(الميادين)
المصدر: الميادين
لبنان
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ماغي بوغصن تعترف بحملها من عشيقها.. والأخير يطلب منها الانفصال عن زوجها!
Lebanon 24
ماغي بوغصن تعترف بحملها من عشيقها.. والأخير يطلب منها الانفصال عن زوجها!
15:42 | 2024-03-31
31/03/2024 03:42:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما سجلت الحرارة 27 درجة الأمطار عائدة.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
بعدما سجلت الحرارة 27 درجة الأمطار عائدة.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
02:57 | 2024-04-01
01/04/2024 02:57:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أبرز "نصيحة إيرانية" لـ"حزب الله".. "أمر حاسم" يلوحُ في الأفق
Lebanon 24
أبرز "نصيحة إيرانية" لـ"حزب الله".. "أمر حاسم" يلوحُ في الأفق
12:00 | 2024-03-31
31/03/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بحادث درّاجة نارية.. وفاة ممثل شهير عن 27 عامًا من هو؟! (صورة)
Lebanon 24
بحادث درّاجة نارية.. وفاة ممثل شهير عن 27 عامًا من هو؟! (صورة)
14:54 | 2024-03-31
31/03/2024 02:54:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم سيرين عبد النور.. فقدت أعز الناس (صورة)
Lebanon 24
الموت يؤلم سيرين عبد النور.. فقدت أعز الناس (صورة)
23:02 | 2024-03-31
31/03/2024 11:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:07 | 2024-04-01
التشويش الإسرائيلي يطال التلفزيونات اللبنانية.. ماذا يحصل؟
08:25 | 2024-04-01
أبو فاعور دعا إلى الاستمرار في تعزيز المستشفيات الحكومية
08:02 | 2024-04-01
العلامة فضل الله هنأ بالفصح: نأمل أن تحمل هذه المناسبة سبيل الخلاص للوطن
08:00 | 2024-04-01
قصفٌ مدفعي وخرق للطيران المعادي.. إليكم آخر التطورات جنوبًا
07:56 | 2024-04-01
"بل لكل اللبنانيين".. خريس: اسرائيل ليست عدوّاً لفئة او طائفة او منطقة
07:55 | 2024-04-01
يبلغ طوله 8 أمتار.. حوتٌ ضخم على شاطئ بعكار شاهدوا الفيديو
فيديو
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
01/04/2024 16:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
01/04/2024 16:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
02:48 | 2024-03-25
01/04/2024 16:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24