طقس ربيعي دافئ والحرارة فوق معدلاتها الموسمية.. الى متى؟

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- الحال العامة: طقس ربيعي دافئ يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير كتل هوائية جافة وحارة نسبيا، مصدرها شمال افريقيا حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية مع طبقات من الغبار في الألبجواء، يخف تأثيرها نسبيا اعتبارا من بعد ظهر الأربعاء، بحيث ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل وتصبح الاجواء ضبابية خاصة على الساحل، ومن المتوقع ان تنحسر تدريجيا اعتبارا من يوم الجمعة مع بعض التقلبات المحلية خلال عطلة نهاية الأسبوع. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، ان يكون الطقس غدا الثلاثاء صافيا الى قليل الغيوم مع انخفاض محدود على الساحل ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال في الداخل، وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة مع استمرار تكون طبقات من الغبار في الأجواء. وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس ربيعي دافئ يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير كتل هوائية جافة وحارة نسبيا، مصدرها شمال افريقيا حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية مع طبقات من الغبار في الألبجواء، يخف تأثيرها نسبيا اعتبارا من بعد ظهر الأربعاء، بحيث ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل وتصبح الاجواء ضبابية خاصة على الساحل، ومن المتوقع ان تنحسر تدريجيا اعتبارا من يوم الجمعة مع بعض التقلبات المحلية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهرنيسان في بيروت بين 15 و 24، في طرابلس بين 13 و23، وفي زحلة بين 9 و 22 درجة.



- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة حيث تصبح فوق معدلاتها على الساحل بحدود ال 5 درجات مع نسبة رطوبة منخفضة وظهور طبقات من الغبار في الأجواء تؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا، كما تنشط الرياح أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية.

الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم مع انخفاض محدود على الساحل ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال في الداخل، وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة مع استمرار تكون طبقات من الغبار في الأجواء.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الساحل، والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، ودون تعديل يذكر في الداخل، واستمرار ظهور الغبار في الاجواء كما تنشط الرياح أحيانا خاصة في المناطق الشمالية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من المساء وتتحول الأجواء الى ضبابية وتسوء الرؤية أحيانا.

الخميس:غائم جزئيا بسحب متوسطة مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة ودون تعديل يذكر في الداخل، مع نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل ما يخلق اجواء ضبابية وسوء في الرؤية.