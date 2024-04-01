جمعية الإسعاف اللبنانية تقبلت التعازي بشهداء الهبارية بطرابلس

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استقبلت جمعية الإسعاف اللبنانية المشرفة على جهاز الطوارئ والإغاثة، الوفود المعزية بشهداء متطوعي نقطة الهبارية الإسعافية: عبدالله عطوي، محمد الفاروق عطوي، براء ابو قيس، عبدالرحمن الشعار، حسين الشعار، أحمد الشعار ومحمد حمود، وذلك في قاعة مسجد الوفاء طرابلس.وحضر معزّيا: وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، النواب: أشرف ريفي، جهاد الصمد، إيهاب مطر، فيصل كرامي، أحمد الخير. مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، الوزير والنائب السابق أحمد فتفت، النائب السابق عبدالرحمن عبدالرحمن، النائب السابق أسعد هرموش ممثلا ببراء هرموش، النائب السابق رامي فنج، رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار الشيخ مالك جديدة، أمين الفتوى في طرابلس شيخ القراء بلال باروي، وفد من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، مستشار الرئيس نجيب ميقاتي الدكتور عبدالرزاق قرحاني، رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، بالإضافة إلى شخصيات ووفود من رؤساء وأعضاء المجالس النقابية، البلدية والاختيارية، جمعيات ووفود شعبية، إعلامية وأكاديمة وتربوية.