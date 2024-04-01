"بل لكل اللبنانيين".. خريس: اسرائيل ليست عدوّاً لفئة او طائفة او منطقة

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رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية النائب علي خريس، أنه "لو تمت الاستجابة لمبادرة الرئيس نبيه بري الحوارية المحددة بأيام معدودة، ومن ثم الذهاب الى المجلس النيابي وننتخب رئيساً جديداً للجمهورية لكان عندنا رئيس للجمهوية"، مشيرا الى ان "هذه الدعوة لا زالت قائمة لكي نخرج من أزمتنا".وخلال القائه كلمة حركة "أمل" في حفل تأبيني في الصرفند لاحد كوادرها، جدد خريس التأكيد أن "اسرائيل ليست عدوا لفئة او طائفة او منطقة فقط، بل هي عدو لكل لبنان ولكل اللبنانيين"، لافتا الى ان "إسرائيل على الدوام تسعى لإيجاد فتنة على المستوى الداخلي".