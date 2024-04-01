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لبنان

العلامة فضل الله هنأ بالفصح: نأمل أن تحمل هذه المناسبة سبيل الخلاص للوطن

Lebanon 24
01-04-2024 | 08:02
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هنأ العلامة السيد علي فضل الله، اللبنانيين عامة والمسيحيين خاصة، بمناسبة عيد الفصح.

وقال في بيان: "إننا، وبمناسبة عيد الفصح الذي يأتي بعد أداء فريضة انتهاء الصوم لدى المسيحيين، بكل ما يمثله الصوم من معاني وقيم إنسانية وتزكية للنفس وتطهيرها من  كل أنانية وحقد وبغضاء، أتوجَّه بالتهنئة إلى اللبنانيين جميعا، والمسيحيّين منهم على وجه الخصوص، سائلا المولى تعالى أن تحمل هذه المناسبة سبيل الخلاص لما يعانيه هذا الوطن من تحديات خارجية وداخلية، ولا سيما الاعتداءات الصهيونية على سيادته وأرضه وان ينعم هذا الوطن بالأمن والسلام والعدالة والاستقرار وان تحل  كل أزماته".
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