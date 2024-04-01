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لبنان

قصفٌ مدفعي وخرق للطيران المعادي.. إليكم آخر التطورات جنوبًا

Lebanon 24
01-04-2024 | 08:00
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن استهداف العدو الإسرائيلي بقصف مدفعيّ منطقة الرندة الواقعة بين بلدتي رميش وعيتا الشعب، من دون الإشارة إلى وقوع أي إصابات.
 
وأشارت المعلومات إلى تنفيذ العدو أيضا قصف مدفعي على تلة الحمامص شرق سهل الخيام.
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كذلك اغار الطيران الحربي مستهدفاً المنطقة الواقعة بين بلدتي حانين ودبل، ما أدى الى إصابة المواطن "ا. عباس" بجروح خطيرة، بعدما استهدفت الغارة المعادية منطقة قريبة من منزله، وأصيب جراء تطاير الشظايا، حيث تم نقله الى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة.

ومنذ الصباح، خرق طيران العدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية، إذ سمع تحليق الطائرات المعادية على علو مرتفع فوق مدينة الهرمل، وكسروان، بعد أن حلق طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.
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