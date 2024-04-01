أبو فاعور دعا إلى الاستمرار في تعزيز المستشفيات الحكومية

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عقد في مستشفى راشيا الحكومي، اجتماع للجنة دعم المستشفى، بحضور عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور وأعضاء ولجنة دعم المستشفى.وتم الاتفاق خلال الاجتماع على المباشرة بمشاريع التطوير، وهي: افتتاح قسم جديد للعناية الفائقة باربعة أسرة جديدة، لكي يصبح قسم العناية ٨ أسرة تتسع للاحتياجات الطبية للمنطقة والتعاقد مع طبيب للعناية الفائقة لادارة القسم، التعاقد مع شركة متخصصة لمراجعة وتطوير الاجراءات الطبية المعتمدة في المستشفى بهدف تحسينها وتدريب الطواقم الطبية والتمريضية والادارية على الاجراءات التي ستوصي بها الشركة، شراء عدد من المعدات الضرورية لغرفة العمليات، تخصيص قسم مستقل لعلاج مرضى السرطان في المستشفى، مراجعة تكاليف الفحوصات الطبية للتخفيف من الاعباء على المواطنين، تقديم الحوافز الممكنة للممرضين والممرضات وباقي الموظفين في المستشفى، شراء ٤ أسرة و vitels signes و جهاز تخطيط قلب.وكان بحث بعدد من الإجراءات التنظيمية لجهة الحراسة والنظافة وتنظيم الزيارات.وشكر أبو فاعور المتبرعين وإدارة المستشفى على جهودهم، ووعد بالاستمرار في تطوير المستشفى وخدماتها بشكل دائم ونوعي واستمرار العمل مع مانحين آخرين ومع وزارة الصحة لهذه الغاية.