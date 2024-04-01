التشويش الإسرائيلي يطال التلفزيونات اللبنانية.. ماذا يحصل؟

على ما يبدو فإن عملية التشويش التي يقودها العدو الإسرائيلي، والتي بدأت أولاً باستهداف مطار بيروت، ما شكّل أزمة أمام عدد من الطائرات لناحية عدم قدرتها على استخدام نظام ال "gps"، تطال منذ عدة أيام ذبذبات الإشارة الخاصة بالتلفزيونات، أو الصحون التي تلتقط الإشارة من الأقمار الاصطناعية.

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في هذا السياق، يؤكّد خبير سيبراني خلال اتصال عبر "لبنان24" أن عددًا كبيرًا من المواطنين يعاني منذ 3 أيام بالتحديد من رداءة الصورة الملتقطة من الصحون، خاصةً على صعيد إرسال المحطات اللبنانية الذي ينقطع لساعات متواصلة، على عكس المحطات العربية.

وأشار الخبير إلى أن عملية التشويش توسعت لتشمل مناطق لا تمر أصلاً من فوقها طائرات الاستطلاع الاسرائيلية، وهذا يعني أن نطاق التشويش يزداد يومًا بعد يوم.

وعن الإنترنت، وانخفاض سرعته خلال الأيام الماضية، أكّد أحد أصحاب المحطات الذي يوزّع الانترنت على عدد كبير من المشتركين لـ"لبنان24" أن جودة الانترنت أيضا تأثرت بعملية التشويش، وهناك المئات من المشتركين يواجهون انقطاعًا متقطعًا بسرعة الإنترنت، إذ يؤكّد أن لا مشاكل تقنية في هذا السياق، إنّما التشويش الحاصل هو السبب الأساسي لما يحصل.