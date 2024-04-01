سليمان: ما زلنا نتلمس طريق تنفيذ القرار 1701

قال الرئيس السابق العماد ميشال سليمان في تصريح اليوم: "المسيح قام، فصح مجيد وفطر (قادم ) سعيد".



وأضاف: "رُزِقْنا بحفيدنا البكر صباح 17 آب 2006، تاريخ دخول الجيش الى الجنوب لتنفيذ القرار 1701، بعد 27عاماً من غيابه آنذاك عن الحدود، وعقَدنا في حينه الأمل على مُستقبل واعدٍ ينتظر جيله. واليوم في حين يستعدُّ للسفر إلى الخارج كما باقي أحفادنا وسائر الشبان والشابات، أكرمنا الله بحفيدٍ جديد، ونحن ما زلنا نتلمس طريق تنفيذ القرار 1701! مع تَجدّد الرجاء بالقيامة والأمل بالخلاص، كي لا يضرس الاحفاد من الحصرم الذي اكلناه . كل عام وأنتم بخير ".