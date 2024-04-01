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لبنان

جنبلاط نعى السعد: رحل رجل القانون والاعتدال

Lebanon 24
01-04-2024 | 09:51
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نعى رئيس حزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط الراحل فؤاد السعد على منصّة "أكس" كاتبًا: "رحل الصديق التاريخي لدار المختارة فؤاد السعد، رحل ابن السنديانة الشامخة في عين تراز، رحل رجل القانون والاعتدال كما رحل ركن من أركان المصالحة والاستقلال وداعا يا صديق العمر وداعا يا فؤاد بك".
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