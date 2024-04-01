Advertisement

لبنان

لا تسلكوا هذا الطريق اعتباراً من تاريخ الغد ولمدة 20 يومًا!

Lebanon 24
01-04-2024 | 10:02
A-
A+
Doc-P-1181869-638475877292869453.jpg
Doc-P-1181869-638475877292869453.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بسبب إجراء إصلاحات وتدعيم للجسر المتصدّع الكائن بعد مشروع "بعبدات هيلز"، والذي بات يشكّل خطرًا على السلامة العامة، سيتم اعتبارًا من الساعة 09،00 صباحًا من تاريخ 02-04-2024 ولمدة 20 يومًا، منع مرور السير صعودًا من مستديرة الشليمار باتجاه مار موسى- ضهور الشوير، وتحويله باتجاه بكفيا، ونزولاً قبل الجسر المذكور بحوالى /50/ مترًا عند حدود بلدتَي بعبدات ومار موسى، بالقرب من لافتة مار موسى.
Advertisement

يرجى من المواطنين أخذ العلم وعدم سلوك الطريق المؤدي إلى الجسر، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2024-04-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:42 | 2024-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2024-04-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-04-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:02 | 2024-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:28 | 2024-04-01
14:12 | 2024-04-01
14:00 | 2024-04-01
13:52 | 2024-04-01
13:43 | 2024-04-01
13:40 | 2024-04-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24