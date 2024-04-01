عصر اليوم.. هذا ما حلّ بفريق إسرائيلي أثناء قيامه بصيانة التجهيزات بموقع البغدادي

أعلن حزب الله في بيان أنه ‏استهدف ‌‌عند الساعة 04:00 من بعد ظهر اليوم الاثنين، فريقاً فنياً للعدو الإسرائيلي اثناء قيامه بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع البغدادي ‏بقذائف المدفعية، وأوقع فيه إصابات مؤكدة.‏

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