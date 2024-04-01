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لبنان
عصر اليوم.. هذا ما حلّ بفريق إسرائيلي أثناء قيامه بصيانة التجهيزات بموقع البغدادي
Lebanon 24
01-04-2024
|
10:11
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أعلن حزب الله في بيان أنه استهدف عند الساعة 04:00 من بعد ظهر اليوم الاثنين، فريقاً فنياً للعدو الإسرائيلي اثناء قيامه بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع البغدادي بقذائف المدفعية، وأوقع فيه إصابات مؤكدة.
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