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لبنان
كلاس رعى حفل جائزة الفصح الكبرى في ميدان سباق الخيل
Lebanon 24
01-04-2024
|
10:43
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نظمت جمعية "حماية وتحسين نسل الجواد العربي" حفل "جائزة الفصح الكبرى"، في سباق جرى ظهر اليوم في ميدان سباق الخيل في بيروت، برعاية وحضور وزير الشباب والرياضة الأعمال الدكتور جورج كلاس، بمناسبة عيد الفصح لدى الطوائف الغربية، وبحضور عدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والاعلامية والاجتماعية.
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وجال الوزير كلاس مع الحضور في أرجاء الميدان، اطلع خلالها على تجهيزاته، واستمع الى المشاكل التي يعاني منها الميدان. وبعد جولات السباق، قدّم الوزير كلاس كأس "جائزة الفصح الكبرى" لصاحب الخيل الفائزة" وقال: أنا سعيد جداً بتلبية دعوة الاستاذ الصديق ميشال بك فرعون، ونشكره على جهوده الكبيرة لاستمرار هذا المرفق الرياضي الحضاري والثقافي والتراثي، ويمكنني القول ان هذا المرفق يجمع بين الرياضة والبيئة والزراعة، عبر تربية الخيول في مختلف المناطق وبين صورة بيروت التي هي صورة من صور لبنان، بحيث انه كانت ملتقى الحضارات وستستمر باذن الله بأن تلتقي أكثر".
وتابع: "وسأقوم بدعوة المعنيين والمسؤولين من أخوتنا في الدول العربية والتواصل مع بلديّة بيروت، للمشاركة في النهوض بهذا المرفق الرياضي والسياحي والحضاري، وان شاء اله يدنا بيد فرعون وكلّ المحبين لهذه الرياضة الهواية من أجل الابقاء على ميدان سباق بيروت".
بدوره، شكر النائب السابق ميشال فرعون، الوزير كلاس وقال: "بالإضافة الى أهمية هذا المعلم بأبعاده التنموية والبيئية والسياحية والرياضية والثقافية والاقتصادية والزراعية، فالهم هو أن نحافظ ونؤمن استدامته، فهذا المرفق يحمل أيضاً رمزية وطنية اساسية، وهي العيش الواحد في بيروت، في ظل ظروف صعبة نعيشها على الصعيد الوطني، والتي تصيب جميع المؤسسات الكبيرة والصغيرة، فعلينا كلبنانيين أن نلتف حولها ونحافظ عليها ونحميها، إن كان في بيروت أو بداية بالمؤسسة الدستوريّة الاولى عبر انتخاب رئيس للجمهورية".
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