Advertisement

لبنان

كلاس رعى حفل جائزة الفصح الكبرى في ميدان سباق الخيل

Lebanon 24
01-04-2024 | 10:43
A-
A+
Doc-P-1181893-638475913620354509.png
Doc-P-1181893-638475913620354509.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نظمت جمعية "حماية وتحسين نسل الجواد العربي" حفل "جائزة الفصح الكبرى"، في سباق جرى ظهر اليوم في ميدان سباق الخيل في بيروت، برعاية وحضور وزير الشباب والرياضة الأعمال الدكتور جورج كلاس، بمناسبة عيد الفصح لدى الطوائف الغربية، وبحضور عدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والاعلامية والاجتماعية.
Advertisement

وجال الوزير كلاس مع الحضور في أرجاء الميدان، اطلع خلالها على تجهيزاته، واستمع الى المشاكل التي يعاني منها الميدان. وبعد جولات السباق، قدّم الوزير كلاس كأس "جائزة الفصح الكبرى" لصاحب الخيل الفائزة" وقال: أنا سعيد جداً بتلبية دعوة الاستاذ الصديق ميشال بك فرعون، ونشكره على جهوده الكبيرة لاستمرار هذا المرفق الرياضي الحضاري والثقافي والتراثي، ويمكنني القول ان هذا المرفق يجمع بين الرياضة والبيئة والزراعة، عبر تربية الخيول في مختلف المناطق وبين صورة بيروت التي هي صورة من صور لبنان، بحيث انه كانت ملتقى الحضارات وستستمر باذن الله بأن تلتقي أكثر".
 
وتابع: "وسأقوم بدعوة المعنيين والمسؤولين من أخوتنا في الدول العربية والتواصل مع بلديّة بيروت، للمشاركة في النهوض بهذا المرفق الرياضي والسياحي والحضاري، وان شاء اله يدنا بيد فرعون وكلّ المحبين لهذه الرياضة الهواية من أجل الابقاء على ميدان سباق بيروت".

بدوره، شكر النائب السابق ميشال فرعون، الوزير كلاس وقال: "بالإضافة الى أهمية هذا المعلم بأبعاده التنموية والبيئية والسياحية والرياضية والثقافية والاقتصادية والزراعية، فالهم هو أن نحافظ ونؤمن استدامته، فهذا المرفق يحمل أيضاً رمزية وطنية اساسية، وهي العيش الواحد في بيروت، في ظل ظروف صعبة نعيشها على الصعيد الوطني، والتي تصيب جميع المؤسسات الكبيرة والصغيرة، فعلينا كلبنانيين أن نلتف حولها ونحافظ عليها ونحميها، إن كان في بيروت أو بداية بالمؤسسة الدستوريّة الاولى عبر انتخاب رئيس للجمهورية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2024-04-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2024-04-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-04-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2024-04-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:02 | 2024-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2024-04-01
16:56 | 2024-04-01
16:45 | 2024-04-01
16:24 | 2024-04-01
15:56 | 2024-04-01
15:54 | 2024-04-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24