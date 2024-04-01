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لبنان

اشكال على خلفية ركن سيارة.. هذا ما جرى في أبي سمراء

Lebanon 24
01-04-2024 | 11:05
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وقع اشكال في منطقة ابي سمراء بالقرب من مرج الزهور طرابلس، تخلله تضارب ليتطور لاحقاً الى اطلاق نار في الهواء من مسدس حربي دون تسجيل اصابات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقد حضرت لاحقاً قوة من الجيش وجرى توقيف احدهم واقتياده.
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وعرف لاحقاً ان الاشكال ناتج على خلفية ركن سيارة.
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