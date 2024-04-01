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لبنان

بيانٌ إسرائيلي عن "قصف جنوب لبنان".. ماذا فيه؟

Lebanon 24
01-04-2024 | 13:40
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أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم الإثنين، أنه استهدف بواسطة سلاح الجو، موقعاً عسكرياً لـ"حزب الله" بمنطقة حانين - جنوب لبنان.

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وزعم جيش العدو أنّ قواته هاجمت أهدافاً عسكرية أخرى في بلدة عيتا الشعب الجنوبية، مشيراً إلى أنه رصد عدداً من الصواريخ التي تم إطلاقها من لبنان باتجاه منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ومستعمرة المنارة.

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