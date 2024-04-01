بيانٌ إسرائيلي عن "قصف جنوب لبنان".. ماذا فيه؟

أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم الإثنين، أنه استهدف بواسطة سلاح الجو، موقعاً عسكرياً لـ"حزب الله" بمنطقة حانين - جنوب لبنان.



Advertisement وزعم جيش العدو أنّ قواته هاجمت أهدافاً عسكرية أخرى في بلدة عيتا الشعب الجنوبية، مشيراً إلى أنه رصد عدداً من الصواريخ التي تم إطلاقها من لبنان باتجاه منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ومستعمرة المنارة. وزعم جيش العدو أنّ قواته هاجمت أهدافاً عسكرية أخرى في بلدة عيتا الشعب الجنوبية، مشيراً إلى أنه رصد عدداً من الصواريخ التي تم إطلاقها من لبنان باتجاه منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ومستعمرة المنارة.