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لبنان

تطوّر جديد.. إسرائيل تعلن عن خطط عسكرية لـ"جبهة لبنان"!

Lebanon 24
01-04-2024 | 13:43
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أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الاثنين، مصادقته على خطط عسكرية للجبهة مع لبنان، وذلك في ضوء التطورات الجارية في المنطقة.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن رئيس الأركان عقد اليوم الاثنين، جلسة للمصادقة على خطط عسكرية في مقر قيادة المنطقة الشمالية بحضور قائد المنطقة الشمالية أوري غوردين وأعضاء منتدى هيئة الأركان العامة.
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وأضاف: "صادق رئيس الأركان خلال الجلسة على خطط للمراحل اللاحقة من القتال وأجرى تقييماً للوضع".
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