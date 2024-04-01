للمرة الأولى في لبنان.. منتدى يجمعُ الجمال والصحّة الجسدية والنفسية

لأول مرة في لبنان، يحتضن "الفوروم دي بيروت" منتدى جامعاً للجمال والصحة الجسدية والنفسية، وذلك برعاية وزارتي الإعلام والاقتصاد والتجارة؛ وبحضور عدد كبير من الخبراء في مجال الطبّ والصحّة العامّة وسائر القطاعات والشركات المعنية بالمجال.

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المنتدى من تنظيم السيدة هنادي داغر والشريك التأسيسي الدكتور جاد نعمة (الرائد في مجال الـ Wellbeing الصحة النفسية والجسدية) والدكتور جورج عون (نائب رئيس المنتدى).

وسيقام هذا الحدث على مدار أربعة أيام من 18 إلى 21 نيسان 2024، وهو يُعدّ فرصة لتحقيق تجربة تحوّلية لجميع المشاركين.

يتضمن المنتدى أكثر من 200 عارض، حيث يدعو الضيوف لاستكشاف أحدث الاتجاهات في العناية بجسم الانسان وبصحته النفسية.

ومن المنتجات الحديثة إلى العلاجات المبتكرة، سيتاح للمشاركين الفرصة لاكتشاف طرق جديدة لرفع مستوى جودة الحياة بنمط جديد وتعزيز عافيتهم وصحتهم.

بالإضافة لمشاركة العارضين، سيضم البرنامج عدداً من المحاضرات والناقشات الجماعية الغنية، وجلسات العمل التي تعزز فرص التواصل بين الخبراء واللبنانيين.

بدورها، تقول داغر، مؤسسة المنتدى: "للمرّة الأولى في لبنان يتم تنظيم هكذا حدث، على الرغم من الوضع الاقتصادي والتحديات الكبرى التي تجري في المنطقة، قررنا وضع لبنان على خارطة المعارض الدولية في عالم الجمال والصحة النفسية والجسدية لنقول بأن بلدنا يملك الكثير من الطاقات والشركات بمستوى عالمي ولن نتأخر عن تقديم كل ما هو جميل ومبدع للشعب اللبناني".

وتضيف:" إنه ليس مجرّد منتدى، بل هي تجربة ستلهم وتمكن الأفراد من إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية واعتماد نهج جديد في النظرة إلى الحياة ومعانيها".

من جهته، اعتبر الشريك المؤسس، د. جاد نعمه أن إيجاد هذه المساحة من المعارض والمنتديات هي فرصة استثنائية تقدّم للزائرين ليلقتوا بالأطباء والخبراء في الصحة النفسية والجسدية والتعرّف إلى هذه الحركة الجديدة في لبنان التي تأخذ طابعاً عالمياً.

وأضاف: "إن المنتدى يعيد تعريف دور الطبيب والمعالج في شتى المجالات وعلاقته بالمريض ونقلها إلى مستويات أخرى. علينا مقاربة المفاهيم الصحية والمرض بصورة شاملة approach holistic وزيادة التوعية التي من شأنها تغيير مفهوم النظر إلى المرض".

وأكمل: "هدفنا هو خلق مساحة حيث يجتمع فيها الأصدقاء بجوّ من المرح بنفس الوقت مليء بالمعلومات المفيدة عن صحّة الانسان. هو ملتقى للخبرات، يدخل إليه الزائر في رحلة لاكتشاف الذات والتصالح مع نفسه وتخفيف الضغط النفسي والجسدي الذي يعتبر المسبّب الأول للأمراض".

أما الدكتور جورج عون، نائب رئيس المنتدى، فاعتبر أن التركيز على الصحة النفسية أمر بغاية الأهمية لاسيما في هذا الظرف الدقيق الذي يعيشه الشعب اللبناني وكل شعوب المنطقة.

كذلك، لفت عون إلى أن المنتدى وهو أيضاً مناسبة لزيادة الوعي حول آخر الأبحاث والأدوية والعلاجات الحديثة والتكنولوجيا والمعدات الطبية الحديثة بالإضافة لاستكشاف نمط حياة يُغذّي العقل والجسد والروح في آن وهذا ما يقدّمه المنتدى.