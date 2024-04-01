الموت يغيّب شقيقة وزير العدل هنري الخوري

غيّب الموت، اليوم الإثنين، السيدة نهاد عبدالله الخوري، شقيقة وزير العدل هنري الخوري.

يحتفل بالصلاة لراحة نفس الفقيدة في تمام الساعة الـ2 بعد ظهر يوم الثلاثاء 2 نيسان الجاري في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك - المتحف (الطبيه)، ثُمّ يُنقل الجثمان بعد الصلاة إلى مدافن العائلة في تعلبايا حيث يُوارى الثرى.

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تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداء من الساعة 11 من قبل الظهر وحتى الـ2 من بعد الظهر ويومي الأربعاء والخميس 3 و 4 الجاري من الساعة 11 من قبل الظهر وحتى السادسة مساء في صالون المطرانية.

"لبنان24" يتقدم من الوزير خوري وأفراد عائلته بأحر التعازي، ويسأل الله أن يلهمهم جميعاً الصبر والسلوان.