نبأ من الجنوب.. هل من غارة إسرائيليّة على صور؟

نفت معلومات "لبنان24" ما تمّ تناقله عن استهداف غارة إسرائيلية لسيارة على طريق الحمادية قرب مدينة صور.

وأشارت المصادر إلى أن حادث سير مروع وقع في المحلة المذكورة، وقد أدى إلى اندلاع النيران في إحدى السيارات.