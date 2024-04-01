أعلنَ "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، تنفيذ عمليّة جديدة ضد هدفٍ إسرائيليّ عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة.

ولفت الحزب إلى أنَّ العملية حصلت عند الساعة 9.50 مساءً، وقد استهدفت مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث بقذائف المدفعيّة.