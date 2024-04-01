لمن يستخدم الدولار في لبنان.. إقرأ هذا الخبر

بدأ بعض المصارف مؤخراً شراء دولارات من المواطنين على سعر 89500 ليرة لبنانية وذلك من خلال حسابات "الإكسترنال آكاونت" الخاصة بهم.

ووفقاً للمصادر، فإنّه بإمكان المواطن اختيار سحب دولارات تصل إليه من الخارج بالليرة اللبنانية على سعر دولار 89500، وبالتالي الحصول على المبلغ المحول إليه بالليرة وذلك بعد بيع المصرف الدولار "الفريش".