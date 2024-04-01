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لبنان

آخر مستجدات وضع جنوب لبنان.. قصفٌ إسرائيلي يطال بلدات عديدة

Lebanon 24
01-04-2024 | 16:24
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شهد جنوب لبنان، مساء اليوم الإثنين، توتراً كبيراً إثر إقدام الجيش الإسرائيليّ على شنّ هجمات طالت عدداً من المناطق الحدوديّة.

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ومساء، أقدم جيش العدو على قصف أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب، كما قصف أيضاً منطقتي باب تنية ووادي العصافير عند أطراف بلدة الخيام.

إلى ذلك، أصيب المُسعف حسين عساف من جمعية كشافة الرسالة الإسلامية - الإسعاف الصحي، بجروح جراء إصابته برصاص إسرائيلي أثناء قيام جيش العدو بأعمال تمشيط عند الحدود.

وعلى الفور، جرى نقل المُصاب إلى مستشفى تبنين الحكومي، وقد أفيد بأن إصابته جاءت في الرأس.

من جهته، أعلنَ "حزب الله"، مساء، تنفيذ عمليّة جديدة ضد هدفٍ إسرائيليّ عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة.

ولفت الحزب إلى أنَّ العملية حصلت عند الساعة 9.50 مساءً، وقد استهدفت مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث بقذائف المدفعيّة.


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