آخر مستجدات وضع جنوب لبنان.. قصفٌ إسرائيلي يطال بلدات عديدة

شهد جنوب لبنان، مساء اليوم الإثنين، توتراً كبيراً إثر إقدام الجيش الإسرائيليّ على شنّ هجمات طالت عدداً من المناطق الحدوديّة.



Advertisement ومساء، أقدم جيش العدو على قصف أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب، كما قصف أيضاً منطقتي باب تنية ووادي العصافير عند أطراف بلدة الخيام. ومساء، أقدم جيش العدو على قصف أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب، كما قصف أيضاً منطقتي باب تنية ووادي العصافير عند أطراف بلدة الخيام.



إلى ذلك، أصيب المُسعف حسين عساف من جمعية كشافة الرسالة الإسلامية - الإسعاف الصحي، بجروح جراء إصابته برصاص إسرائيلي أثناء قيام جيش العدو بأعمال تمشيط عند الحدود.



وعلى الفور، جرى نقل المُصاب إلى مستشفى تبنين الحكومي، وقد أفيد بأن إصابته جاءت في الرأس.



من جهته، أعلنَ "حزب الله"، مساء، تنفيذ عمليّة جديدة ضد هدفٍ إسرائيليّ عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة.