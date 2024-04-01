الحجيري: العدوان على قنصلية إيران في دمشق هدفه جر المنطقة إلى حرب واسعة

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دان النائب ملحم الحجيري "العدوان الإسرائيلي الإرهابي على القنصلية الإيرانية في دمشق"، ورأى فيه "إعلان حرب من قبل العدو المتغطرس".وفي تصريح له، قال الحجيري: "ماجرى أبعد من استهداف وعمل ارهابي وفيه انتهاك للسيادة السورية والحقوق الدبلوماسية الإيرانية، إنه عدوان على سيادتي الدولتين، وهدفه جر المنطقة إلى أتون حرب واسعة وإقليمية يسعى إليها العدو".