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لبنان

الحجيري: العدوان على قنصلية إيران في دمشق هدفه جر المنطقة إلى حرب واسعة

Lebanon 24
01-04-2024 | 16:45
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دان النائب ملحم الحجيري "العدوان الإسرائيلي الإرهابي على القنصلية الإيرانية في دمشق"، ورأى فيه "إعلان حرب من قبل العدو المتغطرس".

وفي تصريح له، قال الحجيري: "ماجرى أبعد من استهداف وعمل ارهابي وفيه انتهاك للسيادة السورية والحقوق الدبلوماسية الإيرانية، إنه عدوان على سيادتي الدولتين، وهدفه جر المنطقة إلى أتون حرب واسعة وإقليمية يسعى إليها العدو".      
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